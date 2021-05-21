Конституционный суд России начал рассматривать вопрос о праве отцов суррогатных детей на материнский капитал

Накануне инстанция провела первые после более чем годичного перерыва из-за коронавируса открытые слушания. С жалобой ранее обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. Сейчас по закону право на получение материнского капитала мужчины получают в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Или если они являются единственными усыновителями ребенка. В законе не указана ситуация, когда мужчина является единственным биологическим родителем. Теперь КС предстоит принять решение, когда оно будет опубликовано, пока не сообщается.
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