Израиль и ХАМАС в этим минуты должны прекратить огонь

Накануне вечером израильские власти приняли решение объявить перемирие. О таком же шаге сказали и в руководстве группировки, которая контролирует сектор Газа. Этому предшествовали почти две недели взаимных обстрелов. За это время, по данным медиков, погибли более 230-ти палестинцев и не менее 12-ти израильтян.