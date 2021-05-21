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01:07, 21 мая 2021

Британская вещательная корпорация ВВС извинилась перед аудиторией за действия авторов интервью с принцессой Дианой

Согласно выводам независимого расследования, журналист Мартин Башир получил согласие принцессы Уэльской обманным путем. В отчете говорится, что Башир ради интервью заручился поддержкой младшего брата Дианы после того, как показал ему поддельные документы, которые подтверждали, что работники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за принцессой. Интервью принцессы Дианы программе «Панорама» стало сенсацией, так как именно в нем она рассказала о проблемах в их с принцем Чарльзом браке.


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