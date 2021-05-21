Мероприятия, по случаю 100-летия со дня рождения академика Андрея Сахарова пройдут сегодня в Москве

В столице откроются сразу несколько выставок. Одну из них, которую планировали провести на Чистопрудном бульваре, власти города ранее отказались согласовать. В итоге площадку для мероприятия предоставила партия «Яблоко». Кроме того, пройдут концерты. Первый канал и интернет-кинотеатр KION покажут два документальных фильма, посвященных Сахарову.