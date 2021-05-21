Роспотребнадзор подтвердил, что в России зарегистрировано 10 случаев заражения т.н. «индийской» мутацией коронавируса

В ведомстве заверяют, что случившееся не несет опасности. Чиновники насчитали также более полутысячи случаев заражения «британской» мутацией инфекции и несколько десятков – южноафриканской. Точных данных, какие опасности представляет собой «индийская» версия вируса, пока нет. Некоторые специалисты полагают, что в основном речь идет о более быстром ее распространении.