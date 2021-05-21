Полиция Махачкалы отпустила почти всех задержанных на мероприятии, которое организовал портал «Такие дела»

Трех человек оставили в отделе на ночь, пишет сайт «Такие дела». Проведение дискуссии, посвященной проблемам журналистики на Северном Кавказе, накануне сорвали неизвестные, которые спровоцировали стычку во время мероприятия. Полиция задержала нескольких выступавших и организаторов.