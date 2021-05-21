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01:03, 21 мая 2021

ВВС Израиля, по некоторым данным, нанесли новые удары по сектору Газа

Израильская пресса пишет, что в ответ боевики запускают ракеты по городам на юге страны. Операции проводятся в преддверии вступления в силу режима прекращения огня, передает агентство «Интерфакс». Как ожидается, перемирие должно начаться через час. Решение об этом принял израильский кабинет по вопросам безопасности. В палестинском движении ХАМАС также выразили готовность прекратить огонь. Представители военного крыла группировки утверждают, что приостановили подготовку к масштабному удару по всему Израилю.


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