В России отмечают столетие со дня рождения физика и правозащитника Андрея Сахарова

Во многих городах запланированы памятные мероприятия.

Выставки, концерты и даже кинопоказы – все это приурочено к юбилею академика. Так, онлайн-кинотеатр KION выпустит фильм «Сахаров. Две жизни», посвященный разным этапам деятельности ученого – от разработки водородной бомбы до участия в политической жизни СССР. В анонсе фильма, созданного Иваном Проскуряковым и Романом Супером, он называется одним из первых полномасштабных исследований жизни ученого.

В офисе партии «Яблоко» откроется выставка, посвященная Сахарову – изначально ее планировал провести Сахаровский центр* на Чистопрудном бульваре, однако власти ее не согласовали. Аналогичная экспозиция откроется и в екатеринбургском «Ельцин Центре».

Кроме того, в Сарове откроют памятник академику: именно в этом городе ученый вместе со своими коллегами работал над созданием водородной бомбы. В свою очередь, в Нижнем Новгороде стартует Международный фестиваль искусств, который носит имя Сахарова.

Между тем сотрудники нижегородского музея-квартиры Сахарова ранее выразили обеспокоенность его судьбой. Они утверждают, что из музея, где обещали окончить ремонт к юбилею ученого, увольняются сотрудники, а хранилище фонда экспозиции сокращается.

* Сахаровский центр российские власти считают иностранным агентом