Телеканал «Дождь» подал заявление в СК после того, как его журналистке пригрозили убийством

Телеканал «Дождь» подал заявление в Следственный комитет после того, как его журналистке, работавшей над двумя сюжетами о Кавказе, пригрозили убийством.

Анна Фимина участвовала в создании двух сюжетах о семейных отношениях на Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства. После того, как она через соцсеть «ВКонтакте» начала искать героев для материала, ей в мессенджере вотсапп прислали сообщение с номера, зарегистрированного в США: «Если не прекратишь ковыряться в Кавказе – пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем».

Правозащитницу Наталью Эстемирову похитили в Грозном в июле 2009-го, а позже ее тело с огнестрельными ранениями нашли в Ингушетии. Перед этим она, по ее словам, регулярно получала угрозы, в том числе от чеченских властей. Следственный комитет объявил ее убийцей убитого боевика.

«Дождь» требует возбудить дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с угрозой насилия», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.