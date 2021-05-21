Палестинские группировки получили через посредников заверение Израиля о перемирии

Оно начнется в два часа ночи, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя палестинского «Демократического фронта». Ранее Израиль официально подтвердил намерение прекратить наносить авиаудары по сектору Газа. При этом даже на фоне сообщений о скорой деэскалации конфликта в регионе не прекращали звучать сирены воздушной тревоги. Служба тыла предписала жителям приграничных районов оставаться в убежищах до особого уведомления.

Еще накануне вечером военный корреспондент израильского 9 канала Сергей Гранкин рассказывал «Эху Москвы» о продолжающихся обстрелах.



Между тем ХАМАС пообещал соблюдать перемирие, если его будет придерживаться и еврейское государство.