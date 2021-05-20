В России к 2024 году хотят закрыть почти 10% учреждений ФСИН

В рамках оптимизации планируется ликвидировать около 90 исправительных центров. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сказал заместитель главы министерства юстиции. В свою очередь, во ФСИН отметили, что за последние 10 лет прекратили работу более 150 центров уголовной исправительной системы, сейчас в стране открыто 900 тюрем, колоний и СИЗО.