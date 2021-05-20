Двух московских полицейских, обвиняемых в грабеже 16-летнего подростка, отпустили под подписку о невыезде

Как рассказал сайту «МБХ Медиа» адвокат Даниил Левченко, на прошлой неделе следствие просило суд арестовать одного из сотрудников, однако ходатайство отклонили, поэтому, во втором случае, просить заключить силовика под стражу в СК сочли бессмысленным.

Пострадавший – сын главного редактора журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Еще в сентябре прошлого года она рассказала, что полицейские отобрали у него 8 тысяч рублей и угрожали «что-нибудь найти». Позже СК возбудил дело о превышении полномочий. По версии следствия, сотрудники МВД досматривали подростка незаконно и не составили никаких документов.