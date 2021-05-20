ЕСПЧ назвал Азербайджан виновным в покушении на блогера Александра Лапшина

В качестве компенсации за моральный ущерб суд в Страсбурге обязал Баку в течение трех месяцев выплатить путешественнику 30 тысяч евро. Лапшин – гражданин Украины, России и Израиля. Азербайджанские власти обвиняли его в нарушении законов из-за поездок в Нагорный Карабах. Блогера задержали в Минске и экстрадировали в Азербайджан, где он получил три года тюрьмы. После его помилования и выдворения в Израиль, Лапшин подал жалобу в ЕСПЧ, обвинив азербайджанские власти в покушении на убийство, пытки и незаконное лишение свободы.