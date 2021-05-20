Израильское правительство, по сведениям прессы, утвердило прекращение огня в Секторе Газа

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что вскоре власти еврейского государства уведомят об этом посредников из Египта. «Скай ньюс — Арабия» утверждает, что палестинское движение ХАМАС также согласилось на перемирие. Источник агентства ТАСС рассказал, что режим прекращения огня может начаться уже в первые часы пятницы, при условии согласия сторон.

Палестино-израильский конфликт обострился в этом месяце. Стороны регулярно обмениваются ударами, есть жертвы и пострадавшие.