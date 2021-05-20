Телерадиокомпания «Би-би-си» извинилась перед королевской семьей и братом покойной принцессы Дианы за мошенничество

Британский вещатель «Би-би-си» извинился перед королевской семьей и братом покойной принцессы Дианы Чарльзом за мошенничество, при помощи которого их журналист добился интервью с принцессой в 1995 году.

Чтобы войти в доверие к брату Дианы, Чарльзу Спенсеру, который и познакомил журналиста с сестрой, Башир использовал подложные банковские выписки. Из них следовало, что некоторым приближенным принцессы якобы платили за слежку за ней. Более того, расследователи выяснили, что журналист врал об этих документах начальству, а оно, когда все узнало, никак не стало реагировать.

Теперь корпорация «Би-би-си» принесла извинения как Спенсеру, так и королевскому дому. Сам Башир извинился, но с оговоркой, что по-прежнему гордится этой работой с профессиональной точки зрения, а подделка – по его мнению – не повлияла на решение Дианы разговаривать с ним.

Речь идет именно о том интервью, в котором принцесса впервые призналась, что они с принцем Чарльзом расстались из-за его сохранившейся привязанности к Камилле Паркер-Боулз. То интервью посмотрели свыше 20 миллионов человек. Диана развелась с принцем и погибла в автокатастрофе пару лет спустя.



В отношении Башира проводили проверку вскоре после публикации, но тогда никаких нарушений не нашли. Теперь он уволился – по официальной версии, из-за проблем со здоровьем.