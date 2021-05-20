В России выявили десяток случаев индийского штамма коронавируса

Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, по ее словам, в стране подтверждено более полутысячи случаев заражения британским штаммом и десятки – южноафриканском. При этом Попова заверила, что российские вакцины эффективны против мутаций.