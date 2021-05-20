Иностранных болельщиков пустят в Россию на матчи Евро-2020 без виз

В оргкомитете российской части турнира пояснили, что въезд разрешат тем фанатам, которые предъявят отрицательный результат теста на коронавирус. При себе им также нужно иметь паспорт болельщика.

Санкт-Петербург примет семь матчей футбольного турнира, в том числе игры Бельгия-Россия и Финляндия-Россия, а одну четвертьфинальную встречу. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.