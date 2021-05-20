Владимир Путин присвоил еще 12 городам звание «трудовой доблести»

В соответствии с указом его получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров Коломна, Комсомольск-на-Амуре и Красноярск, а также Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Звание появилось в марте прошлого года. Его присваивают городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. До сегодняшнего дня в списке было 20 городов.
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Возвращение Сталина возможно лишь в пакете с Берией Выступал глава ФСИН перед уполномоченными по правам человека и чтобы они не подумали о плохом, уточнил: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия.» Ну, в «новых достойных условиях» и сомнений, разумеется, быть не может…