Владимир Путин присвоил еще 12 городам звание «трудовой доблести»

В соответствии с указом его получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров Коломна, Комсомольск-на-Амуре и Красноярск, а также Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Звание появилось в марте прошлого года. Его присваивают городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. До сегодняшнего дня в списке было 20 городов.