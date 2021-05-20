В российском МИДе предложили включать в перечень недружественных те страны, где сносят советские памятники

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, некоторые государства игнорируют международные договоренности о сохранении мемориалов, в частности он привел в пример Польшу и Украину, где монументы сносят в рамках программы «декоммунизации».

Об этом он сказал на заседании оргкомитета «Победа» — его цитирует пресс-служба Кремля.

Неделю назад Москва опубликовала список стран, предпринимающий недружественные действия. В него попали Чехия и США. Посольства этих государств ограничили в возможности нанимать российских граждан.

