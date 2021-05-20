Суд в Амстердаме обязал бывшего главу автомобильного альянса Рено-Ниссан-Мицубиши вернуть концерну 5 млн евро

Это деньги, которые Карлос Гон получил в 2018 году в виде зарплаты, — сообщает агентство Reuters. В компании утверждают, что трудовой контракт истек 1 апреля, однако, руководитель вплоть до ноября продолжал выписывать себе денежные вознаграждения. При этом разбирательство было начато по иску самого Гона, который требовал от автопроизводителя компенсацию в размере 15 миллионов евро, указывая на нарушение трудового законодательства при увольнении.

Гон, против которого в Японии заведено уголовное дело, скрывается в Ливане.