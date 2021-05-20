Делом о стрельбе в казанской гимназии, по данным прессы, займется новый следователь

Издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники пишет, что после скандала с выводом части школьников из статуса потерпевших в ранг свидетелей, было принято решение о смене руководителя следственной группы. В Казань прибыл полковник Александр Избенко.

Ранее он занимался делом о крушении Airbus A321 над Египтом, он же отправил под суд политика Николая Платошкина. При этом издание отмечает, что скандал с родителями учеников лишь одна из версий смены руководителя. Есть мнение, что дознавателя Александра Нерюпова решили поменять из-за недовольства результатами следствия.