Франция досрочно переходит к вакцинации от коронавируса всего взрослого населения

Любой гражданин страны старше 18 лет сможет привиться, начиная с 31 мая. Об этом объявил глава правительства. Как отмечает газета «Фигаро», ранее предполагалось, что к этому этапу страна перейдет не раньше середины июня.

Вакцинация для всех желающих из нецелевых групп началась еще на прошлой неделе, но при условии наличия свободных доз, которое не было гарантированным. Такое ускорение графика предпринимается после того, как страна преодолела порог в 20 миллионов человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Ближайшая цель властей – увеличить эту цифру до 30 миллионов.