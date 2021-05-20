Интернет-издание «Такие дела» сообщило о срыве открытой дискуссии о журналистике на Кавказе, которая проходила в Махачкале. Неизвестные ворвались в лобби гостиницы «Приморская» и устроили драку. Один из мужчин кричал, что у него нож. Через 20 минут на место прибыла полиция. Сотрудники МВД запрещали снимать происходящее и угрожали отнять телефон. Организаторов и спикеров мероприятия задержали.

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель издания Митя Алешковский, дискуссия «Взгляд на Кавказ» проходила в рамках закона.

«Пришли люди и сорвали наше мероприятие, которое мы проводим по президентскому гранту в рамках нашего регионального проекта. Это мероприятие было направлено на то, чтобы решать социальные проблемы одного из регионов России, который является Дагестан, и мне это кажется достаточно странным. Какие-то люди ворвались в зал и устроили драку, полицейские с автоматами разнимали и увезли всех в отделение полиции», — рассказал он.

По словам М.Алешковскго, были задержаны также организаторы и спикеры мероприятия.