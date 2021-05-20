Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса об обмене анклавных территорий с Азербайджаном

Выступая на внеочередном заседании парламента, премьер-министр Армении напомнил, что в результате Первой Карабахской войны есть территории советской Армении, которые сегодня находятся под контролем соседнего государства. В то же время, под контролем армянских военных есть территории, принадлежавшие советскому Азербайджану. Эти вопросы, по словам Пашиняна, можно решить путем демаркации и делимитации границы.