Телерадиокомпания Би-би-си извинилась за обманные действия журналиста ради интервью с принцессой Дианой

В заявлении, опубликованном по итогам специального независимого расследования, говорится, что действия корпорации не соответствовали высоким стандартам порядочности и открытости, которые являются ее визитной карточкой. Би-би-си начало разбирательство после того, как брат погибшей британской принцессы обвинил журналиста Мартина Башира в подделке документов, из-за которых Диана согласилась на скандальное интервью, записанное в 1995-ом году. Сам корреспондент, уволившийся за несколько дней до публикации результатов расследования, также извинился, но сказал, что продолжает гордиться проделанной работой.
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