Таможенники отчитались о перехвате крупнейшей партии героина, шедшей в Европу

Российские силовики вместе с киргизскими коллегами изъяли более 800 килограммов наркотика, — сообщает ФТС. Запрещенное вещество из Афганистана, Ирана и Пакистана везли в Западную Европу. Среди заказчиков преступного синдиката, по данным силовиков, оказались граждане стран ЕС. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.