Омская полиция потребовала взыскать почти полмиллиона рублей с организаторов акции в поддержку Навального

Это – компенсация затрат на оплату работы сотрудников МВД 23 января. Об этом в твиттере написала экс-глава омского штаба политика Ольга Картавцева.

Ранее мэр Саратова также поручил взыскать компенсацию с организаторов митинга в городе. Похожая ситуация произошла и в Челябинской области.