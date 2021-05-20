Кассационный суд подтвердил взыскание рекордной компенсации с бывших руководителей банка «Открытие»

Судебные акты двух нижестоящих инстанций были оставлены в силе. По иску Центробанка ответчики должны возместить убытки на сумму почти 290 миллиардов рублей.

«Открытие» стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. По последним данным, кредитная организация занимала девятое место в России по величине активов.

