Победитель прошлого конкурса «Евровидение» не сможет принять участие в финале этого года

Нидерландский певец Данкан Лоуренс заразился коронавирусом. Об этом сообщают организаторы. В соответствии с правилами, артист проведет неделю в изоляции и поэтому не сможет выступить вживую 22 мая.

Нынешний конкурс «Евровидения», который проходит в Роттердаме, уже 65-ый по счету. В прошлом году он был отменен из-за пандемии. Представительница России певица Манижа с песней «Russian Woman» вышла в финал конкурса.