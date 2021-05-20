Министерство промышленности и торговли признали потерпевшей стороной по делу против замглавы департамента ведомства

Ольгу Покидышеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Еще одной фигуранткой дела является Ольга Колотилова, которая работала в министерстве до 2017 года. Подробности расследования пока не раскрываются, предположительно речь идет о махинациях внутри ведомства. Следствие просит арестовать подозреваемых.