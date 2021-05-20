Российский президент распорядился эвакуировать соотечественников из сектора Газа

Решение о вывозе граждан, выразивших соответствующее пожелание, принято на фоне резкого ухудшения ситуации в регионе. Об этом говорится в документе.

Палестино-израильский конфликт обострился в этом месяце. Стороны регулярно обмениваются ударами, есть жертвы и пострадавшие. С израильской стороны говорят о как минимум 12 погибших за это время, палестинские власти называют цифру почти в 20 раз больше.