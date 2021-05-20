Правительство утвердило условия кэшбека за покупку путевок в детские лагеря

Постановление опубликовали на сайте кабинета министров. Из документа следует, что родители смогут вернуть половину стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Сумма автоматически поступит на карту МИР в течение пяти рабочих дней. Программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября. Власти ожидают, что ей смогут воспользоваться более 350 тысяч семей.

Программу в ходе послания Федеральному собранию поручил разработать Владимир Путин. Тогда он сказал, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.

