Членом столичного ОНК вместо правозащитницы Марины Литвинович стал председатель российского Красного креста

На еще одно свободное место был выбран директор фонда исследования проблем демократии.

Правозащитница Зоя Светова, которая претендовала на место в составе Общественной наблюдательной комиссии, в интервью «Эху» выразила удивление в связи с тем, что членами ОНК стали люди, не имеющие опыта подобной работы.

«Мне никто не сообщал, о том, что моя кандидатура отклонена. О том, что на три вакантных места в ОНК Москвы выбраны двое, а одно место осталось не занятым — это сообщил член ОНК Москвы Мельников. Поэтому я не знаю, в списке я или нет. Но если осталось место вакантно, то я надеюсь, что меня изберут, поскольку меня рекомендовал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов и председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков поддержал эту рекомендацию, я считаю, что Общественная палата России обязана прислушиваться к рекомендациям своих коллег», — сказала она.

Учитывая тот факт, что З.Светова трижды была членом столичной ОНК и к ее деятельности не было никаких нареканий, правозащитница не исключила, что ее могут принять на третье вакантное место.