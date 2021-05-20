Сразу две выставки, посвященные столетию со дня рождения академика Сахарова, заработали в Москве

Сразу две выставки, посвященные столетию со дня рождения академика и диссидента Андрея Дмитриевича Сахарова, заработали в Москве.

Сегодня в галерее «Граунд-Солянка» открылась выставка «Сахаров. Новый век», инсталляции которой рассказывают о научной карьере и политических взглядах академика. Она продлится до 20-го июня. Эта выставка, под кураторством Анны Наринской, организована совместно с Сахаровским центром, который власти России считают иностранным агентом.

В Ильинском сквере напротив Администрации президента у станции метро Китай-город уже пятый день работает выставка Политехнического музея «Как связаны наука и нравственность?». Пять витрин в этой экспозиции собирают жизненный путь академика в пять историй и раскрывают пять сфер его деятельности. «Бомба» — это история об ученом, выступавшем за ограничение испытаний оружия, которое сам же и разрабатывал. «Наука» — поиск мирного применения термоядерного синтеза. «Планета» — экологические воззрения Сахарова. И, наконец, витрины «Права человека» и «Свободный мир будущего». Эту выставку можно будет посетить до конца июля.

В то же время ранее сообщалось, что московские власти в последний момент запретили выставку в честь академика, которую Сахаровский центр собирался открыть на Чистопрудном бульваре 17 мая. С формулировкой – «стенды понадобились для другой экспозиции». Организаторы назвали такое объяснение позорным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Владимир Путин с большим уважением относится к Сахарову, и пообещал уточнить ситуацию с установкой тому памятника на проспекте Сахарова в Москве.