У здания правительства Армении оппозиция начала акцию протеста

Поводом стало заявление премьера о готовности подписать с Азербайджаном документ о границе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее Баку выразило желание сотрудничать с Ереваном. Сегодня президент Ильхам Алиев сказал, что странам несмотря на все разногласия необходимо научиться жить бок о бок.

Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году закончилось подписанием соглашения, по которому Азербайджан получил часть территорий. В этом месяце Армения обвиняла соседнюю страну в нарушении границ.