Телеканал «Дождь» подал заявление в Следственный комитет после анонимной угрозы сотруднице

Продюсера Анну Фимину пообещали «пришить», если она не перестанет «ковыряться в Кавказе». Ранее она приняла участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям в регионе. Также Фиминой напомнили о судьбе Натальи Эстемировой. В 2009 году правозащитницу похитили возле ее дома в Грозном, а позже тело со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии.

Телеканал просит возбудить дело по статье о препятствовании журналистской деятельности с угрозами насилия. Сама Фимина также планирует обратиться в СК.

