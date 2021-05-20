Руководство ФСИН сегодня отчиталось о том, что здоровье Навального восстановилось после голодовки

Руководство ФСИН сегодня отчиталось о том, что здоровье политика Алексея Навального восстановилось после голодовки. Он имеет возможность общаться с семьей. Глава ФСИН Александр Калашников осведомлен, что весит политик сейчас 82 килограмма. О здоровье Навального в эфире «Эха» сегодня рассказывал один из его ближайших соратников Иван Жданов.

В соцсетях Алексея Навального сегодня был опубликован пост, в котором он рассказывает о выходе из голодовки.

Политолог Дмитрий Орешкин обращает внимание на то, что Алексей Навальный не исчезает из новостной повестки.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Накануне суд назначил на 22 июня рассмотрение по существу иск политика к СИЗО «Матросская тишина», в котором он требует отменить решение о его склонности к побегу. В этом изоляторе Навальный находился до этапирования в Покров.

