ФСИН предложила восполнять дефицит гастарбайтеров за счет труда заключенных

Выступая перед региональными уполномоченными по правам человека на форуме в Красноярске, глава ФСИН Калашников сослался на поручение президента компенсировать недостающие рабочие руки и предложил сделать это за счет его ведомства. Калашников пообещал, что это «будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. По мнению Калашникова, таким способом будет не только решена проблема с недостатком работников, но и социализацией бывших сидельцев. Такие работники, по оценке ФСИН, могут быть востребованы при восстановлении сгоревших лесов, а также на крупных объектах в регионах — в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали.

Из общего числа в 480 с лишним тысяч заключенных по действующему законодательству право подать заявление о замене остатка срока работами есть почти у 190 тысяч человек.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в целом поддерживает предложение главы ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными. В интервью Интерфаксу он сказал, что если нужна рабочая сила, надо ее где-то брать. «Можно подумать и о труде для осуждённых, потому что не во всех колониях можно заработать». Как выразился Фадеев, «в колониях сидят здоровые мужики и им порой нечего делать».

Правозащитник Светлана Ганнушкина считает, что идея о замене трудовых мигрантов заключенными давно себя изжила и может быть опасна.

По словам Ганнушкиной, если заключенные изъявляют желание работать, им необходимо предоставлять такую возможность.

Против предложения главы ФСИН выступил глава Федерации миграции России Вадим Коженов. Он отмечает, что трудовые мигранты могут выполнять квалифицированную работу, а заключенных некому учить.