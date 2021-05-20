Семерым медикам предъявлено обвинение в смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны

Врачей подозревают в том, что они оставили его без помощи.

Среди фигурантов дела нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Аугустина Косачев, дежурный врач Рикардо Альтомирон, медсестра Дайана Мадрид и другие. Все они по информации агентства Франс Пресс обвиняются в убийстве с непрямым умыслом. В ноябре прошлого года Марадона перенес операцию на мозге. Ему стало плохо во время празднование дня рождения в конце октября. Диего уговорили лечь в госпиталь и Луке сделал ему операцию. 11 ноября врачи отправили Марадону домой, но медики продолжали следить за его здоровьем, но как выяснилось, плохо. Специальная комиссия назвала их действия «неадекватными, непрофессиональными и безрассудными». 25 ноября Марадона скончался. Официальной причиной смерти был назван отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Позже история обросла странными деталями.

Как выяснилось, Луке подписывал документы за Марадону, то же самое делала и Косачев, констатируя, что здоровье пациента в порядке, хотя в тот день она Диего не посещала. Кроме того, между смертью и ее ее констатацией прошло слишком могло времени. Согласно экспертизе, Марадона умер ранним утром, а скорая приехала только днем. Медсестра Дайана Мадрид призналась в том, что соглала, сказав, что Марадона просыпался утром. Кроме того, в крови футболиста не нашли следов сердечных препаратов, а один из врачей, как выяснилось, давал Диего наркотики и алкоголь. Следствию предстоит разобраться в том, как это отразилось на здоровье Марадоны.

В случае, если вину удастся доказать, обвиняемых ожидает от 8 до 25 лет тюрьмы.