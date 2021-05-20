В Москве приветствовали смягчение позиции США по газопроводу «Северный поток – 2»

Госдепартамент накануне подтвердил, что не будет вводить санкции против оператора проекта и его главы. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.

Глава внешнеполитического ведомства выразил готовность сотрудничать с Россией по основным вопросам международной политики. Об этом он заявил после переговоров с Сергеем Лавровым.

Российский МИД, как дал понять Сергей Лавров, оптимистично оценивает шансы на улучшение диалога с Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров России и США несет в себе риски для его страны. Он не исключил, что Вашингтон полностью снимет санкции, введенные из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». По мнению Зеленского, это будет проигрышем Джо Байдена.

При этом президент Украины считает необходимыми прямые переговоры с Владимиром Путиным.