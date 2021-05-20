Более 400 россиян и граждан СНГ будут вывезены из сектора Газа, — сообщили РИА Новостям наши дипломаты. Сроки и маршруты сейчас прорабатываются. Ранее президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать россиян из этого региона из-за ухудшения обстановки. Действующие в Газе палестинские группировки и израильская армия обмениваются ракетными ударами уже больше недели. Некоторые подробности «Эху» рассказал корреспондент «Девятого канала» израильского телевидения Сергей Гранкин.

По словам Гранкина, жителям юга активно помогают волонтеры.

В ВОЗ заявили, что закрытие КПП в секторе Газа усугубляет кризис в анклаве. Посол Израиля в России Александр Бен Цви считает невозможными переговоры с палестинскими радикалами до полного прекращения обстрелов. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Прекращение огня между Израилем и группировкой ХАМАС может начаться уже завтра, — пишет газета The Wall Street Journal.

Источники газеты сообщают, что успех в переговорах был во многом достигнут благодаря участию Египта. Ранее над урегулированием конфликта и установлением конструктивного контакта между израильским премьером Нетаньяху и лидерами ХАМАС работали США, несколько европейских государств и Катар. Представитель официального Вашингтона заявил, что уже наработан механизм прекращения огня, однако палестинские боевики группировки Исламский джихад по-прежнему остаются неуправляемыми. Есть опасения, что они могут спровоцировать ситуацию даже после того, как стороны договорятся.

Посол Израиля в США и в ООН утверждает, что ХАМАС теперь готов прекратить огонь, чтобы защитить свою террористическую инфраструктуру.

Уолл-стрит джорнал, ссылаясь на представителя египетских разведслужб, сообщает, что лидеру группировки было предложены варианты мирного урегулирования. Первый предполагает прекращение огня без каких-либо условий, второй — согласие сторон на временную паузу в боевых действиях для начала переговоров . Требования ХАМАС к Израилю сводятся к приостановке Тель Авивом военной кампании в Газе, предоставлению мусульманам возможности свободного отправления культа в иерусалимском религиозном комплексе Аль-Акса и к освобождению арестованных во время уличных столкновений палестинцев и арабов.

Глава базирующегося в Катаре зарубежного представительства ХАМАС в интервью турецкому телевидению в минувшую пятницу заявил, что группировка согласится прекратить огонь, если Израиль пойдет на выдвинутые ею условия. До сих пор, подчеркивает американское издание, оба участника военного конфликта упорно сопротивлялись давлению мирового сообщества, настаивая каждый на том, что огонь должен быть сначала прекращен противоположной стороной. В последние дни, пишет Уолл-стрит джорнал, ссылаясь на информированные источники, израильские военные, по крайней мере, дважды пытались ликвидировать Мохаммеда Дейфа, главу военного крыла группировки ХАМАС.

По данным одного из израильских телеканалов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил на 19 часов заседание кабинета министров для обсуждения вопросов безопасности.