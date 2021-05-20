Российские власти назвали неудовлетворительными темпы вакцинации в стране

Заметный спад желающих привиться наблюдается в Москве.

За полгода с начала массовой вакцинации в России привились 24 миллиона человек, и сейчас отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», объявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Эти трудности эксперт связал с рядом факторов, один из которых – это движение антипрививочников, которое «существовало во все времена».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о плане вакцинировать от коронавируса шестьдесят процентов от всего взрослого населения страны. Сегодня интернет-издание «Медуза», признанное российскими властями иностранным агентом, написало, что чиновникам понадобится на реализацию этой идеи несколько лет. Как отметил источник издания, близкий к Минздраву, только в Москве темпы вакцинации снизились в четыре раза, и сейчас они составляют две-три с половиной тысячи человек в день, против двенадцати тысяч в чутки в начале года.

В свою очередь в Департаменте здравоохранения Москвы эту информацию не подтвердили. Его глава Алексей Хрипун объявил о десяти тысячах вакцинаций в день по городу. О темпах вакцинации он сказал, что они, «достаточно высокие, но не те, которые мы хотели бы». Чиновник призвал всех прививаться, поскольку это единственный способ борьбы с

Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся 40 тысяч пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба скончались от болезни более 19 тысяч жителей города.

Мэр Москвы Сергей Собянин призывает не драматизировать ситуацию с коронавирусом.

Правительство намерено выделить дополнительно 26 миллиардов рублей на вакцинацию населения от коронавируса. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, граждан России нужно продолжать прививать до достижения коллективного иммунитета. Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко в эфире «Эха Москвы» рассказала, что Европа продолжает наращивать темпы вакцинации от коронавируса. По словам Якутенко, в Германии для людей, прошедших вакцинацию, предусмотрены существенные карантинные послабления.