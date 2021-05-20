Страна будет отстаивать свои права на эту территорию, в том числе, силовыми методами. Президент, выступая в режиме видеоконференции на заседании оргкомитета «Победа», заявил, что у России колоссальный потенциал и по-прежнему самая большая в мире территория.
Фразу о несправедливости того, что Сибирь принадлежит одной России, обычно приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Сама она отвергала, что когда-либо произносила такую фразу.
Владимир Путин пообещал «выбить зубы» тем, кто хочет «откусить» от России Сибирь
Страна будет отстаивать свои права на эту территорию, в том числе, силовыми методами. Президент, выступая в режиме видеоконференции на заседании оргкомитета «Победа», заявил, что у России колоссальный потенциал и по-прежнему самая большая в мире территория.