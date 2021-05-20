Премьер-министр Израиля анонсировал правительственное совещание, на котором будет обсуждаться прекращение огня

Об этом сообщает израильское телевидение.

Биньямин Нетаньяху сказал, что операция против палестинских радикалов будет длиться столько, сколько необходимо.

Палестино-израильский конфликт обострился в этом месяце. Стороны регулярно обмениваются ударами, есть жертвы и пострадавшие. С израильской стороны говорят о как минимум 12 погибших за это время, палестинские власти называют цифру почти в 20 раз больше. Совбез ООН уже дважды обсуждал ситуацию с Израилем и Палестиной, но эти встречи пока не помогли остановить конфликт. Совбез даже не принял общего заявления по теме.