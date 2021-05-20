Z Архив новостей новости
5 5 6 494
17:05, 20 мая 2021

Премьер-министр Израиля анонсировал правительственное совещание, на котором будет обсуждаться прекращение огня

Об этом сообщает израильское телевидение.

Биньямин Нетаньяху сказал, что операция против палестинских радикалов будет длиться столько, сколько необходимо.

Палестино-израильский конфликт обострился в этом месяце. Стороны регулярно обмениваются ударами, есть жертвы и пострадавшие. С израильской стороны говорят о как минимум 12 погибших за это время, палестинские власти называют цифру почти в 20 раз больше. Совбез ООН уже дважды обсуждал ситуацию с Израилем и Палестиной, но эти встречи пока не помогли остановить конфликт. Совбез даже не принял общего заявления по теме.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 320 6 27296 14.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 179 6 19847 10:19
Новости

Путин заявил, что Россия «выбьет зубы» всем, кто хочет ее «укусить» Это заявление президент сделал на заседании Российского организационного комитета «Победа»...

5 44 6 5209
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 114 6 14329 15:34
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 204 6 30139 14.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 137 6 21768 07:46
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 422 6 74026 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 181 6 32431 14.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 399 6 80830 16.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 67 6 14824 15.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11512 17.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Никто не любит пугающих прогнозов. И напрасно. В тени войны Израиля и ХАМАС проходит созревание еще одного конфликта, связанного с ядерной программой Ирана…

5 28 6 7215 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Юлия Латынина журналист

Взрыв в искусственном тумане Что случилось с самолетом президента Польши Качиньского, при чем тут березы и овраг. Ни при чем — теория заговора…

5 111 6 29379 11:26
Новости

фото: @bazabazon Директор Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что Алексей Навальный восстановился после голодовки Об этом Александр Калашников сообщил журналистам в Красноярске…

5 21 6 5467
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 145 6 39648 19.05
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 29 6 8206 16.05

Популярное за неделю

Новости

Массовая драка мигрантов из Средней Азии произошла в Москве Несколько человек, вероятно, депортируют…

5 5 6 55637
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они норовят замаскировать смакование высокоморальными сентенциями и далеко идущими предложениями. У кого немедленно оказывается виноват кровавый режим, у кого оказывается виноват бесконтрольный интернет…

5 70 6 71920 15.05
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4739 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 171738 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 124216 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9120894
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4910364

Сегодня в эфире