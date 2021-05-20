В ОНК сочли полезной инициативу ФСИН по созданию рабочих мест для заключенных

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина в интервью агентству ТАСС сказала, что эта инициатива имеет важное значение для пребывающих в местах лишения свободы.

Ранее во ФСИН предложили организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы на крупных объектах, где не хватает рабочей силы или трудятся мигранты.

Председатель комитета «Гражданское содействие» (признанного российскими властями иноагентом), правозащитница Светлана Ганнушкина уверена, что идея о замене трудовых мигрантов заключенными давно себя изжила и может быть опасна. Такое мнение Светлана Ганнушкина высказала в интервью «Эху».

По словам Светланы Ганнушкиной, если заключенные изъявляют желание работать, им необходимо предоставлять такую возможность. Правозащитница добавила, что в российских тюрьмах есть много таких людей, но они зачастую получают отказ.