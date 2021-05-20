В Роспотребнадзоре признали неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса

По состоянию на 19 мая в стране вколото почти 25 миллионов доз – учитывая, что подавляющее их большинство приходится на «Спутник», у которого полный курс состоит из двух уколов, это дает 12 с небольшим миллионов полностью привитых людей – меньше 10 процентов населения. Меньше только в Японии и Южной Корее, некоторых странах Латинской Америки и Азии – а также в Африке.

В столь низких темпах вакцинации директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, как передает агентство «Интерфакс», винит в том числе антипрививочников – которые, мол, были во все времена, а значит, ничего с ними не сделаешь. Вот только в крупнейших странах Евросоюза уже от 12 до 16 процентов привитых, в Британии – 33, в США – 38, в Израиле и ОАЭ – в районе 60.

При этом как удалось выяснить объявленному властями иноагентом изданию Медуза, в Москве темпы вакцинации не просто низкие – они падают. На пике, в январе-феврале, вакцинировалось чуть больше 10 тысяч человек в день, сейчас – около трех. Люди, ответственные за вакцинацию, объясняют это изданию тем, что люди не доверяют властям и боятся вакцин — или, наоборот, слишком верят пропаганде, которая уверяла их, что вирус в России побежден и больше ей не страшен.

Такими темпами чтобы достичь заявленной властями планки в 60% привитого населения, по подсчетам «Медузы»*, понадобятся годы.

* — российские власти считают иноагентом