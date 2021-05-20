Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе

В ближайшие часы в городе ожидаются дождь и усиление ветра. Предупреждение сохранится до 9 часов вечера. В связи с непогодой водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.