В Ереване заявили, что на приграничной территории произошел инцидент со стрельбой с участием азербайджанских военнослужащих, перешедших границу. В министерстве обороны отметили, что командир азербайджанского подразделения уже попросил прощения, пояснив, что стрельба стала результатом случайности.
В середине мая ситуация в регионе обострилась. Армения обратилась в ОДКБ после того, как подразделения армии Азербайджана вошли на территорию страны в ряде областей.
Армянские военные открыли предупредительный огонь на границе с Азербайджаном
В Ереване заявили, что на приграничной территории произошел инцидент со стрельбой с участием азербайджанских военнослужащих, перешедших границу. В министерстве обороны отметили, что командир азербайджанского подразделения уже попросил прощения, пояснив, что стрельба стала результатом случайности.