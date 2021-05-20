Гособвинение запросило большие сроки для фигурантов дела о стрельбе в Москва-Сити

Прокурор потребовал приговорить двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 и 18,5 годам колонии соответственно. Об этом сообщает агентство ТАСС. Кроме того, каждого из них хотят обязать выплатить штраф по миллиону рублей.

В ноябре 2017 года возле башни «Око», где отмечал свой день рождения бизнесмен Дмитрий Павлов, произошла драка со стрельбой. Один человек погиб, еще пятеро были ранены. По версии следствия, между охранниками и водителями начался конфликт из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехать машине другого гостя.