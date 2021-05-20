Совет ЕС рекомендовал открыть границы для туристов, привитых от коронавируса

Речь идет только о вакцинах, которые одобрил европейский регулятор. Российские препараты в этот перечень пока не входят. В заявлении Совета отмечается, что послабления должны распространятся на путешественников, которые полностью завершили вакцинацию как минимум за две недели до поездки. Еще одно условие: участники ЕС смогут принимать туристов из тех стран, где число заражений коронавирусом в последние 14 дней не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек.

Рекомендации Совета не обязывают членов Евросоюза им следовать — окончательное решение на этот счет остается за властями.

